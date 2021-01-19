Зеленський призначив начальником СБУшника, який проходить у "справі Майдану".

Президент України Володимир Зеленський указом призначив начальником Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу.

Спільнота юристів, котра захищає інтереси родин Небесної сотні, Адвокатська дорадча група, звернула увагу на те, що цей офіцер СБУ причетний до справ Майдану. Зокрема, він є одним зі співвідповідальних за реалізацію в лютому 2014 року операції “Бумеранг”.



Правозахисники нагадали, що під час Майдану Кукса був заступником Олександра Щеголєва. Його судять за організацію та здійснення силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення контртерористичної операції вночі на 19 лютого 2014 року.

На засіданні в Шевченківському суді Києві 19 травня 2020 року Олександр Щеголєв зазначив, що він в ту ніч, коли пішов з СБУ до київського управліннея МВС, взяв зі собою Олександра Куксу, який на той час був заступником начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області по лінії Т (тероризм)”.

“Як встановлено слідством, і ці докази вже досліджено в суді, на Володимирській, 15 в кабінеті в.о. керівника міліції Києва Мазана тоді перебували всі представники СБУ, МВС, МНС, прокурор, які всі були необхідні, щоб ввести в дію план “Бумеранг”. З Куксою включно“, – наголосили адвокати.

Нагадаємо, у серпні Президент Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента заступника начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ часів Віктора Януковича Олега Татарова. Під час Революції Гідності Татаров відзначився мерзенними заявами про Майдан - особисто переконував медії й іноземних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.

Також Татаров заявляв, що силовики силоміць розганяли протестувальників на майдані Незалежності під час протестів у 2014 році, тому що "допомагали розчистити територію центру Києва вночі, щоб не заважати проїзду транспорту". При тім він стверджував, що міліція "не застосувала сили і спецзасобів".

Водночас Володимир Зеленський назвав Олега Татарова професіоналом, і "несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади під час часів Януковича вважати „старою владою“.