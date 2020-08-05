Зеленський призначив в ОП міліцейського керівника часів Януковича.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента високопосадовця Міністерства внутрішніх справ часів Віктора Януковича Олега Татарова. Під час Революції Гідності Татаров відзначився мерзенними заявами про Майдан.

 

 

Як повідомив Офіс Президента у середу, Татаров відповідатиме в ОП за "правоохоронний напрям". "До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", – повідомили на Банковій.

 

Президентська канцелярія нахвалює, що Олег Татаров – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат. Тривалий час працював у органах внутрішніх справ, зокрема обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання. Ще й вільно володіє англійською мовою.

 

Як нагадує видання "Дзеркало тижня", Олег Татаров за часів Євромайдану особисто переконував медії й іноземних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.

 

Також Татаров заявляв, що силовики силоміць розганяли протестувальників на майдані Незалежності під час протестів у 2014 році, тому що "допомагали розчистити територію центру Києва вночі, щоб не заважати проїзду транспорту". При тім він стверджував, що міліція "не застосувала сили і спецзасобів".

 

У квітні 2020 року Татарова намагалися призначити заступником директора ДБР або щонайменше на керівну посаду в Офіс Президента. Тоді, через обурення громадськості, Зеленський вирішив цофнутися.

 

Коли у Міністерстві внутрішніх справ почалася люстрація, то одним із перших звільнили саме Олега Татарова. Він керував кримінальними провадженнями щодо Тетяни Чорновол, "Автомайдану", активістів.

 

За президентства Петра Порошенка у вересні 2014 року була спроба призначити Татарова заступником голови Херсонської ОДА. Під тиском громадськості тамтешня адміністрація відмовилася від одіозної кандидатури.

 

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