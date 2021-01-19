Вирішується питання, яка країна заступить Білорусь на ЧС-2021 з хокею.

Серед кандидатів називаються Данія, Словаччина і Латвія.

Білоруські організатори отримають компенсацію від Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) за те, що Мінськ був позбавлений права провести чемпіонат світу з хокею 2021 року. Про це заявив член ради IIHF Петр Бржіза (Petr Bříza) в інтерв’ю чеському виданню Sport.cz, опублікованому в понеділок, 18 січня.

Зокрема, Бржіза підкреслив, що мова йде не про санкції, а саме про компенсації, які «детально описані в договорах». Точна сума виплат поки що не називається. «Ми чекаємо звіту і аналізу з офісу генерального секретаря IIHF, який в найближчі тижні визначить всі витрати і наслідки цього рішення», – заявив спортивний чиновник.

Петр Бржіза повідомив, що на даний момент ведуться перемовини з Данією і Словаччиною про можливість проведення в цих країнах тих матчів чемпіонату, які повинні були проходити в Мінську. Латвія, яка спочатку повинна була стати співгосподаркою ЧС спільно з Білоруссю, висловила готовність провести цілий турнір. Однак для цього в Латвії довелося б звести тимчасовий зимовий стадіон, що цілком реально до початку чемпіонату. За словами Петра Бржізи, у IIHF поки що немає фаворита, рішення буде ухвалене пізніше. Витрати з перенесення ігор нестиме Федерація.

Нагадаємо, що у понеділок, 18 січня, рада IIHF одностайно ухвалила рішення позбавити Мінськ права проводити чемпіонат світу з хокею на льоду в 2021 році. Федерація пояснила своє рішення питаннями безпеки, які перебувають поза її контролем.

Цьому рішенню передувала заява низки компаній-спонсорів чемпіонату. Зокрема Škoda, Nivea і Liqui Moly відмовилися спонсорувати змагання з огляду на жорстоке придушення білоруською владою мирних протестів. Представники білоруського громадянського суспільства та іноземні політики неодноразово закликали керівництво IIHF позбавити Білорусь права проводити світову першість з хокею і відреагувати таким чином на політику режиму Олександра Лукашенка.