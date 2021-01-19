Галицькі хроніки COVID-19: 19 січня.

Станом на 09:00 19 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 149 441 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 361 новий випадок: 127 – на Івано-Франківщині, 167 – на Львівщині (проведено 799 ПЛР-досліджень) та 67 – на Тернопіллі (проведено 525 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 січня (09:00): 36 262 випадки, 67 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" 68 випадків)
м. Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 січня (09:00): 67 692 випадки, 197 нових
м. Львів – 131 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 24 особи
Мостиський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 5 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 січня (09:00): 45 487 випадків, 127 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.01.2021