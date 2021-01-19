Галицькі хроніки COVID-19: 19 січня.

Станом на 09:00 19 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 149 441 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 361 новий випадок: 127 – на Івано-Франківщині, 167 – на Львівщині (проведено 799 ПЛР-досліджень) та 67 – на Тернопіллі (проведено 525 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 січня (09:00): 36 262 випадки, 67 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" 68 випадків)

м. Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 січня (09:00): 67 692 випадки, 197 нових

м. Львів – 131 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 24 особи

Мостиський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 5 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Яворівський район – 11 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 січня (09:00): 45 487 випадків, 127 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.