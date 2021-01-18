Галицькі хроніки COVID-19: 18 січня.

 

Станом на 09:00 18 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 149 050 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 323 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 122 – на Львівщині (проведено 204 ПЛР-дослідження)  та 91 – на Тернопіллі (проведено 288 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині , троє на Тернопільщмні та п'ятеро у Івано-Франківській області. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 січня (09:00): 36 195 випадків, 91 новий

 

Тернопіль – 31 особа

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район  –  8 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 січня (09:00): 67 495 випадків, 122 нових

 

Львів – 75 осіб

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 7 осіб

Жовківський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район  – 3 особи

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 6 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 січня (09:00): 45 360 випадків, 110 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

18.01.2021

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