Галицькі хроніки COVID-19: 18 січня.

Станом на 09:00 18 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 149 050 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 323 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 122 – на Львівщині (проведено 204 ПЛР-дослідження) та 91 – на Тернопіллі (проведено 288 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині , троє на Тернопільщмні та п'ятеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 січня (09:00): 36 195 випадків, 91 новий
Тернопіль – 31 особа
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 січня (09:00): 67 495 випадків, 122 нових
Львів – 75 осіб
Бродівський район – 1 особа
Дрогобицький район – 7 осіб
Жовківський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 3 особи
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 6 осіб
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 січня (09:00): 45 360 випадків, 110 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.01.2021