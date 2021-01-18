Конституційний суд Молдови не дозволив розпустити парламент.

Утім депутати пропрезидентської фракції висловлюють переконання, що позачергові вибори відбудуться ще цього року.

 

                            Домніка Маноле

 

Конституційний суд Молдови не визнав право депутатів парламенту розпустити законодавчий орган двома третинами голосів парламентарів. Рішення було ухвалене в понеділок, 18 січня. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NewsMaker  з покликом на слова голови Конституційного суду Домніки Маноле (Domnica Manole).

 

Маноле підкреслила, що в Конституції виписані дві чіткі причини розпуску парламенту: якщо законодавчий орган не здатен призначити прем'єр-міністра або три місяці не ухвалює жодних законів. «Текст Конституції досить чіткий і не потребує повторного тлумачення. Тому КС вирішив відхилити запит депутатів про саморозпуск парламенту», – зазначила Маноле.

 

Питання про можливість розпуску парламенту двома третинами голосів депутатського корпусу було подано на розгляд Конституційного суду Молдови членами фракції пропрезидентської Партії дії і солідарності Мігая Попші (Mihai Popșoi) і Дана Перчуна (Dan Perciun) 30 грудня. Депутати розповіли в розмові з журналістами, що вивчали варіант демісії депутатів і зверталися до рішення Конституційного суду від 1997 року, яке передбачає, що парламент може саморозпуститися, якщо дві третини депутатів складуть свої мандати, а ті, хто йдуть за ними за списками, зроблять те ж саме.

 

Попри рішення Конституційного суду голова Партії дії і солідарності депутат Ігор Ґросу (Igor Grosu) висловив упевненість, що дострокові парламентські вибори таки відбудуться ще цього року. На його переконання розпуск парламенту відбудеться наприкінці травня – на початку червня. «Як я вже сказав, ми візьмемо до уваги рішення Суду, будемо його дотримуватися і рухатися далі, щоб за той період, який є в нашому розпорядженні, за ці три місяці, ми дійшли б до того моменту, коли парламент буде розпущений, і буде призначений день дострокових виборів», – заявив Ігор Ґросу в етері передачі Puterea a Patra на телеканалі N4.
 

Нагадаємо, що наразі уряд Молдови виконує свої обов’язки, перебуваючи у демісії. Президентка Мая Санду може запропонувати свою кандидатуру прем’єрміністра. Якщо парламент двічі не проголосує за кандидата, запропонованого Санду, вона отримує право розпустити законодавчий орган. Партія соціалістів Молдови, очолювана попереднім просійським президентом Ігорем Додоном вже наперед заявила, що скоріш за все не підтримає кандидата, запропонованого Санду.

18.01.2021

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