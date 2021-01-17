Галицькі хроніки COVID-19: 17 січня.

Станом на 09:00 17 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 148 680 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 575 нових випадків: 153 – на Івано-Франківщині, 315 – на Львівщині та 107 – на Тернопіллі (проведено 500 ПЛР-досліджень).
За минулу добу на Львівщині померло двоє людей. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 січня (09:00): 36 102 випадки, 107 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 106 нових випадків)
Тернопіль – 35 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 2 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 7 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 січня (09:00): 67 373 випадки, 315 нових
Львів – 179 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 17 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Перемишлянський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 14 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 січня (09:00): 45 250 випадків, 153 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
17.01.2021