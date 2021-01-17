Галицькі хроніки COVID-19: 17 січня.

 

Станом на 09:00 17 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 148 680 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 575 нових випадків: 153 – на Івано-Франківщині, 315 – на Львівщині  та 107 – на Тернопіллі (проведено 500 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу на Львівщині померло двоє людей. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 січня (09:00): 36 102 випадки, 107 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України  106 нових випадків)

 

Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район  –  9 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 2 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 січня (09:00): 67 373 випадки, 315 нових

 

Львів – 179 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 17 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Перемишлянський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 14 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 13 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 січня (09:00): 45 250 випадків, 153 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

17.01.2021

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