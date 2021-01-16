Галицькі хроніки COVID-19: 16 січня.

Станом на 09:00 16 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 148 152 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 798 нових випадків: 168 – на Івано-Франківщині, 485 – на Львівщині (проведено 1419 ПЛР-досліджень) та 145 – на Тернопіллі (проведено 555 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 січня (09:00): 35 997 випадків, 145 нових
Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 8 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 січня (09:00): 66 058 випадків, 485 нових
Львів – 236 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 11 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 27 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 22 особи
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 66 осіб
Радехівський район - 4 особи
Самбірський район – 18 осіб
Сокальський район – 23 особи
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 21 особа
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 січня (09:00): 45 097 випадків, 168 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.01.2021