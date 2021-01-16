Галицькі хроніки COVID-19: 16 січня.

 

Станом на 09:00 16 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 148 152 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 798 нових випадків: 168 – на Івано-Франківщині, 485 – на Львівщині (проведено 1419 ПЛР-досліджень) та 145 – на Тернопіллі (проведено 555 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 січня (09:00): 35 997 випадків, 145 нових

 

Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район  –  8 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 січня (09:00): 66 058 випадків, 485 нових

 

Львів – 236 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 11 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 27 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 22 особи

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 66 осіб

Радехівський район - 4 особи

Самбірський район – 18 осіб

Сокальський район – 23 особи

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 21 особа

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 січня (09:00): 45 097 випадків, 168 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

16.01.2021

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