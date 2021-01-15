Галицькі хроніки COVID-19: 15 січня.

 

Станом на 09:00 15 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 147 354 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 889 нових випадків: 173 – на Івано-Франківщині, 525 – на Львівщині  та 191 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, п'ятеро на Тернопільщині та п'ятеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 січня (09:00): 35 852 випадки, 191 новий

 

Тернопіль – 66 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район  –  8 осіб

Збаразький район – 17 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 14 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

15 січня (09:00): 66 573 випадки, 525 нових

 

Львів – 301 особа

Бродівський район – 12 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 13 особи

Дрогобицький район – 20 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 22 особи

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 64 особи

Самбірський район – 9 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 січня (09:00): 44 929 випадків, 173 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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