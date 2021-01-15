Галицькі хроніки COVID-19: 15 січня.

Станом на 09:00 15 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 147 354 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 889 нових випадків: 173 – на Івано-Франківщині, 525 – на Львівщині та 191 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, п'ятеро на Тернопільщині та п'ятеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 січня (09:00): 35 852 випадки, 191 новий
Тернопіль – 66 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 17 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 14 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 січня (09:00): 66 573 випадки, 525 нових
Львів – 301 особа
Бродівський район – 12 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 13 особи
Дрогобицький район – 20 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 15 осіб
Золочівський район – 22 особи
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 64 особи
Самбірський район – 9 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 січня (09:00): 44 929 випадків, 173 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.01.2021