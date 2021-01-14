Галицькі хроніки COVID-19: 14 січня.

Станом на 09:00 14 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 146 465 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 832 нові випадки: 141 – на Івано-Франківщині, 482 – на Львівщині (проведено 1717 ПЛР-досліджень) та 209 – на Тернопіллі (проведено 815 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 14 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та п'ятеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 січня (09:00): 35 661 випадок, 209 нових
Тернопіль – 85 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 24 особи
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 21 особа
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район - 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район - 4 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 січня (09:00): 66 048 випадків, 482 нових
Львів – 302 особи
Буський район – 17 осіб
Дрогобицький район – 24 особи
Жовківський район – 11 осіб
Золочівський район – 4 особи
Миколаївський район – 2 особи
Пустомитівський район – 29 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 24 особи
Сокальський район – 38 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 15 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 січня (09:00): 44 756 випадків, 141 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.01.2021