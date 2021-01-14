Галицькі хроніки COVID-19: 14 січня.

 

Станом на 09:00 14 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 146 465 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 832 нові випадки: 141 – на Івано-Франківщині, 482 – на Львівщині (проведено 1717 ПЛР-досліджень) та 209 – на Тернопіллі (проведено 815 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 14 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та п'ятеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 січня (09:00): 35 661 випадок, 209 нових

 

Тернопіль – 85 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район  –  4 особи

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 21 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район - 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район - 4 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 січня (09:00): 66 048 випадків, 482 нових

 

Львів – 302 особи

Буський район – 17 осіб

Дрогобицький район – 24 особи

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 4 особи

Миколаївський район – 2 особи

Пустомитівський район – 29 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 24 особи

Сокальський район – 38 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 15 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 січня (09:00): 44 756 випадків, 141 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вперше горили заразилася коронавірусом
Гомініди в зоопарку Сан-Дієго захворіли на COVID-19.
13.01.21 | | Наука
Пандемія і приводи для оптимізму
Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ
Сovid-19 є серйозною загрозою, проте він не знищить демократію навіть у країнах, де демократія тільки намагається окріпнути.
12.01.21 | | Україна
Літати низенько
Кармен Посадас
Коли ми більше дізнаємося про наш мозок, то краще зрозуміємо ту непояснену абракадабру, якою ми, люди, є, і зможемо здобути більше користі з наших здібностей.
12.01.21 | | Дискурси
Розповідати історії
Андрій Бондаренко
Жанр сторітелінгу – це окремий вид театру зі своїми особливостями. Іноді люди вважають читання «недожанром», оскільки він виглядає недоробленою виставою. Однак, розповідання історій – цінне і цілісне саме собою, тому хочеться розвинути цей формат як повноцінний.
11.01.21 | | Штука
Сезонне загострення
Юрко ТИМЧУК
Виходити зі святкової нірвани треба так само, як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою, і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.
11.01.21 | | Україна
Якщо не повинен працювати, що тоді?
Коріна Гартман
З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.
11.01.21 | | Наука
«Обдовбана щастям». Janis Joplin «Pearl» – 50
Ілько ЛЕМКО
Альбом цілком відповідає своїй назві і є справжньою перлиною. Під покровом своєї нестримної енергії вона була ще й романтичною і замріяною
11.01.21 | | Минуле
Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID
Ентоні Фаучі
Провідний американський експерт з інфекційних захворювань ділиться своїми думками про те, як подолати теперішню медичну кризу і підготуватися до наступної
09.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.