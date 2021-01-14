Галицькі хроніки COVID-19: 14 січня.

Станом на 09:00 14 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 146 465 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 832 нові випадки: 141 – на Івано-Франківщині, 482 – на Львівщині (проведено 1717 ПЛР-досліджень) та 209 – на Тернопіллі (проведено 815 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 14 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та п'ятеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 січня (09:00): 35 661 випадок, 209 нових

Тернопіль – 85 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 21 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район - 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район - 4 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 січня (09:00): 66 048 випадків, 482 нових

Львів – 302 особи

Буський район – 17 осіб

Дрогобицький район – 24 особи

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 4 особи

Миколаївський район – 2 особи

Пустомитівський район – 29 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 24 особи

Сокальський район – 38 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 15 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 січня (09:00): 44 756 випадків, 141 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.