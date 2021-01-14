МОЗ втратив угоду з індійським виробником американської вакцини.

Україна провадила перемовини із найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидата у вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей препарат виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax та зараз перебуває на третій фазі клінічних випробувань у США, Великобританії й Мексиці.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова, покликаючись на відповідь від ДП "Медичні закупівлі" на її запит.

Із відповіді на депутатський запит випливає, що 15 грудня Serum Institute of India надав Україні комерційну пропозицію щодо вакцини-кандидата. Проте угода не відбулася.

Нагадаємо, 5 січня голова "Медзакупівель" Арсен Жумаділов заявляв, що МОЗ затягує погодження замовлення ще однієї вакцини від COVID-19. Втім, не розкрив її назви. Жумаділов сказав, що виробник вакцини має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте.

Устінова зазначає, що ціна вакцини NVX-CoV2373 складає 3 долари за дозу (приблизно 84 гривні). Натомість китайська вакцина Sinovac, яку має отримати Україна, коштуватиме 18 доларів (приблизно 504 грн).

"Україна могла б купити вакцину у п'ять разів дешевшу і ту, яку закуповують для COVAX... Але цього не сталося - контракт в останній момент зупинив Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 доларів замість 3", - прокоментувала Устінова.

Видання LB.ua зазначає, що доклінічні випробування NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, котрі нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь.

Перша фаза клінічних випробувань проходила у травні у Австралії. 4 серпня американська компанія Novavax заявила, що на цій фазі випробувань у всіх учасників уже після першої дози виробилися антитіла IgG. Після введення 2 дози у 100% учасників розвинулися нейтралізуючі вірусні реакції антитіл.

На другому етапі оцінювався імунітет, безпека препарату та зниження захворюваності у 1500 добровольців у США.

Про рандомізований третій етап досліджень з плацебо востаннє публікували дані 28 жовтня. 10 грудня New England Journal of Medicine оприлюднив огляд NVX-CoV2373, в якому сказав, що через 35 днів цей препарат виявився безпечним та викликав імнунні відповіді.

7 січня у Novavax заявили, що "наразі проводяться пізні клінічні випробування, щоб показати ефективність, безпечність та імуногенність NVX-CoV2373 для запобігання COVID-19".

Щеплення складається з двох доз, які потрібно вводити з різницею у три тижні. Вакцину можна зберігати за температури від +2 до +8 °C, що значно простіше, ніж, приміром препарат від Pfizer, котрий вимагає -70 градусів. Поки що жодних даних про ефективність NVX-CoV2373 на треьому етапі досліджень нема.

У жовтні заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що у межах ініціативи COVAX, яка має забезпечити щепленнями від коронавірусу 20% населення, Україна могла б отримати препарати AstraZeneca та Novavax.

Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз вакцин від китайської фірми Sinovac Biotech. Ефективність цієї вакцини під час випробувань у Бразилії склала трохи більше 50%, а в Індонезії - 63,5%.