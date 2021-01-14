Папа Римський Франциск вакцинувався від коронавіруса.

Заштрик від COVID-19 отримав і його попередник Бенедикт XVI.

У Ватикані триває кампанія вакцинації проти COVID-19, яка розпочалася у середу, 13 січня, щойно туди було привезено препарат Pfizer/BioNTech. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News з покликом на слова речника Апостольської Столиці Маттео Бруні. Ватикан замовив 10 тисяч доз вакцини для своїх мешканців, співробітників і членів їхніх родин.

Першу дозу щеплення отримали 84-річний Папа Франціск і його попередник 93-річний Бенедикт XVI. «Можу підтвердити, що в рамках програми вакцинації в Державі-Місті Ватикані, станом на сьогодні першу дозу щеплення проти COVID-19 введено Папі Франціскові та Папі-емеритові», – сказав Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів.

Понтифік, своєю чергою, закликав всіх свої вірних зробити щеплення. В інтерв’ю італійському телеканалу Canale 5 він назвав вакцинацію від COVID-19 «етичним вчинком». «Тут йдеться не лише про Твоє власне здоров’я та життя, але й про життя ближніх», – наголосив Папа Римський.

У Ватикані мешкає кілька сотень людей. З початку пандемії там виявлено близько 30 випадків COVID-19. Вірус був виявлений у швейцарських гвардійців і декількох кардиналів. Летальних випадків в місті-державі не зафіксовано.