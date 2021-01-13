Галицькі хроніки COVID-19: 13 січня.

Станом на 09:00 13 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 145 633 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 538 нових випадків: 134 – на Івано-Франківщині, 277 – на Львівщині та 127 – на Тернопіллі (проведено 824 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: 22 людей померло на Львівщині та четверо у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 січня (09:00): 35 452 випадки, 127 нових

Тернопіль – 32 особи

Борщівський район – 8 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 січня (09:00): 65 566 випадків, 277 нових

Львів – 167 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 32 особи

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 20 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 січня (09:00): 44 615 випадків, 134 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.