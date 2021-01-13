Галицькі хроніки COVID-19: 13 січня.

Станом на 09:00 13 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 145 633 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 538 нових випадків: 134 – на Івано-Франківщині, 277 – на Львівщині та 127 – на Тернопіллі (проведено 824 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 26 летальних випадків: 22 людей померло на Львівщині та четверо у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 січня (09:00): 35 452 випадки, 127 нових
Тернопіль – 32 особи
Борщівський район – 8 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 січня (09:00): 65 566 випадків, 277 нових
Львів – 167 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 32 особи
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 20 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 січня (09:00): 44 615 випадків, 134 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.01.2021