Галицькі хроніки COVID-19: 12 січня.

 

Станом на 09:00 12 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 145 095 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 461 новий випадок: 66 – на Івано-Франківщині, 312 – на Львівщині (проведено 1270 ПЛР-досліджень) та 83 – на Тернопіллі (проведено 634 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: 15 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопіллі та двоє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 січня (09:00): 35 242 випадки, 103 нових

 

Тернопіль – 45 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Заліщицький район  –  2 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 січня (09:00): 65 289 випадків, 312 нових

 

Львів – 223 особи

Городоцький район –  5 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район –  4 особи

Золочівський район – 35 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Пустомитівський район – 7 осіб

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 22 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район –  7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 січня (09:00): 44 481 випадок, 66 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.01.2021

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