Галицькі хроніки COVID-19: 12 січня.

Станом на 09:00 12 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 145 095 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 461 новий випадок: 66 – на Івано-Франківщині, 312 – на Львівщині (проведено 1270 ПЛР-досліджень) та 83 – на Тернопіллі (проведено 634 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: 15 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопіллі та двоє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 січня (09:00): 35 242 випадки, 103 нових
Тернопіль – 45 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 січня (09:00): 65 289 випадків, 312 нових
Львів – 223 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 35 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Пустомитівський район – 7 осіб
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 22 особи
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 січня (09:00): 44 481 випадок, 66 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.01.2021