День Корольова у Twitter: Зеленський запрошує Маска, Україна тролить Росію.

Українська офіційна сторінка у Twitter у вівторок дотепно "підколола" аккаунт Росії з оказії 114 народин житомирського конструктора та авіатора Сергія Корольова.

У нотатці російського Twitter-акаунту у вівторок ішлося: "Сьогодні виповнюється 114 років від дня народження Сергія Корольова – легендарного радянського ракетного інженера, конструктора і вченого. Його справедливо називають «батьком» космічних польотів. Міжконтинентальна балістична ракета, перший штучний супутник Землі, політ Юрія Гагаріна в космос – все це серед його численних досягнень!".

Натомість офіційний аккаунт України нагадав росіянам, що Корольов був українцем. А російська радянсська влада його переслідувала.

"Геній ракетно-космічної галузі Сергій Корольов, який називав себе українцем. Народився в Житомирі, виріс у Житомирі й Києві, навчався в Одесі та Києві. Працював, був заарештований, підданий тортурам і ув’язнений на 6 років - у Москві, Колимі, Казані", - відповіли українці.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський запросив американського підприємця Ілона Маска до Житомира до Музею космонавтики імені Сергія Корольова. "Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера та конструктора космічного обладнання Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з найкращих. Я б хотів запросити його давнього фаната Ілона Маска до України, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова", – написав Зеленський у twitter.

Він згадав про липневий допис Ілона Маска, у якому той розповів, що спілкувався із сім’єю Корольова. "Він був одним із найкращих", - писав тоді бізнесмен.