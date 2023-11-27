Маск прилетів до Ізраїлю, щоб довести, що він не антисеміт.

Він також обговорив з ізраїльським керівництвом питання використання Starlink у Секторі Ґаза

 

 

Власник соцмережі X (колишнього Twitter) та один із найбагатших підприємців світу Ілон Маск прибув у понеділок, 27 листопада, з візитом до Ізраїлю. Там він зустрівся з прем'єрміністром Біньяміном Нетаньягу і відвідав прикордонний зі Сектором Ґаза кібуц Кфар-Аза, на який сьомого жовтня зазнав кривавого нападі хамасівців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Влада Ізраїлю заявила про досягнення принципової домовленості щодо використання супутникового зв'язку Starlink, що належить Масковій компанії SpaceX, у Секторі Ґаза. Також Нетаньягу обговорив з Маском окремі аспекти безпеки щодо штучного інтелекту.

 

Маск також має намір зустрітися з  президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом. У зустрічі також візьмуть участь родичі заручників, яких утримує ХАМАС у Секторі Ґаза. «Обговорюватиметься необхідність боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті», – повідомила прес-служба Герцоґа.

 

Останніми тижнями Маск наразився на різку критику через скандали навколо постів антисемітського та нацистського змісту на платформі Х. Все почалося з того, що 15 листопада один користувач соцмережі написав такий антисемітський пост: «Єврейські громади поширюють саме таку діалектичну ненависть до білих, яку, як вони стверджують, хочуть, щоб люди припинили застосовувати проти них. Я зовсім не зацікавлений зараз у тому, щоб надавати хоч найменшого значення тому, що західне єврейське населення приходить до тривожного усвідомлення, що ті орди меншин, які підтримують заполонення своєї країни, не надто їх люблять». У відповідь на цей пост Маск написав такого коментаря: «Ви сказали чисту правду».

 

Білий дім засудив коментар Маска, назвавши його «огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті», яка «суперечить основним цінностям американців». А великі американські компанії, включно з Apple, IBM, Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures, Comcast/NBCUniversal і Disney призупинили свою рекламу на соціальній платформі, яка належить Маску.

27.11.2023

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