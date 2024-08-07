Ілон Маск подав до суду на рекламодавців через бойкот соцмережі Х.

Компанія Х назвала цей бойкот «спробою позбавити користувачів X глобальної міської площі».

 

 

Компанія X, яка належить американському мільярдерові Ілону Маску, подала до суду на асоціацію рекламодавців та низку окремих компаній за бойкот соціальної мережі. Маск стверджує, що «систематичний незаконний бойкот» компаній, які не розміщують рекламу в соцмережі Х, порушує антимонопольне законодавство Сполучених Штатів. Про це повідомляє газета Financial Times.

 

Позов подано на Глобальний альянс за відповідальні медіа (GARM, об'єднання брендів та рекламних аґенцій), а також на Всесвітню федерацію рекламодавців. Ілон Маск заявив, що оголошує війну компаніям, які бойкотували соцмережу Х. «Ми намагалися зберегти мир протягом двох років, але тепер розпочалася війна», – прокоментував він звернення до суду в соцмережі Х.

 

Як пише Financial Times, компанія X також подала позови до окремих членів названих об'єднань. За даними видання, серед них – виробники продуктів Unilever і Mars, а також американська аптечна мережа CVS Health. За словами генерального директора X Лінди Яккаріно (Linda Yaccarino), від дій компаній постраждала не лише соцмережа, а і її користувачі.

 

Яккаріно назвала цей бойкот «спробою позбавити користувачів X, будь то спортивні вболівальники, гравці, журналісти, активісти, батьки чи політичні та корпоративні лідери, доступу до глобальної міської площі». «Простіше кажучи, люди страждають, коли підривається ринок ідей і одні точки зору не фінансуються нарівні з іншими в рамках незаконного бойкоту», – додала керівниця компанії X.

 

Нагадаємо, що восени 2023 року Ілон Маск опинився в центрі скандалу після того, як погодився з думкою, що єврейські спільноти просувають щодо білих людей таку ж ненависть, яку вимагають припинити щодо себе. Після цього такі великі рекламодавці, як Disney, Warner Bros., Apple та IBM оголосили про рекламний бойкот соцмережі Х.

07.08.2024

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