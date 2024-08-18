Соцмережа X закрила офіс у Бразилії.

Це відбулося через конфлікт з місцевою владою.

Александре де Мораєс

Керівництво соціальної мережі X, якою володіє мільярдер Ілон Маск, вирішило закрити офіс у Бразилії. Представники компанії пояснили це турботою про безпеку своїх співробітників. За твердженням компанії, суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораєс (Alexandre de Moraes) пригрозив представнику компанії X арештом, якщо соцмережа не піде на цензурні обмеження.

«Минулої ночі Александре де Мораєс погрожував нашому законному представнику в Бразилії арештом, якщо ми не виконаємо його розпорядження щодо цензури. Він зробив це за таємним наказом, який ми подаємо тут, щоб викрити його дії. Незважаючи на те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наш бразильський персонал не несе відповідальності чи контролю за тим, чи блокується контент на нашій платформі... У зв’язку з цим, щоб захистити безпеку нашого персоналу, ми ухвалили рішення негайно закрити наш офіс у Бразилії. Послуга X залишається доступною для мешканців Бразилії. Ми глибоко засмучені тим, що були змушені ухвалити це рішення. Відповідальність лежить винятково на Александре де Мораєсі», – йдеться у повідомленні соцмережі Х на сторінці Global Government Affairs.

Як повідомила пресслужба соцмережі, загроза від судді Мораєса пролунала в п’ятницю, 16 серпня, таємно. «Мораєс вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії замість того, щоб дотримуватися закону чи належної правової процедури», – йдеться у повідомленні.

У квітні власник соцмережі X Ілон Маск розповів про численні судові розпорядження щодо блокування низки облікових записів у Бразилії. Зокрема йшлося про видалення деяких екаунтів, які нібито поширювали дезінформацію та ненависні матеріали про колишнього президента Жаїра Болсонаро. Маск відмовився виконувати приписи суду, вважаючи ці вимоги порушенням свободи слова. У компанії X заявили, що зверталися з цього приводу до Верховного суду, проте заяви не були розглянуті.