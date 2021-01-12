Під час локдавну відвідати замки на Тернопіллі та у Жовкві не зась.

Низка історико-культурних заповідників України, зокрема на Тернопільщині та Львівщині продовжують працювати для відвідувачів під час дії посилених карантинних обмежень упродовж січня 2021 року. Відповідний перелік оприлюднили у facebook-спільноті Travels in UA.

Фото http://www.kray.org.ua

«Урядова постанова про посилення карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня забороняє приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, але робить виключення для роботи історико-культурних заповідників. Деякі музеї, що мають територію просто неба, вже оголосили про режим роботи в умовах локдауна», – зазначено у повідомленні.

Зокрема, на Львівщині приймає відвідувачів музей-заповідник «Жовківський замок». Для гостей проводять екскурсії із дотриманням карантинних вимог: групи не перевищують 10 осіб. Вартість вхідних квитків та екскурсій не підвищували.

Окрім цього, мандрівники мають можливість прогулюватися територією історико-культурного заповідника «Тустань». Однак, сам музей Тустані та центр локальної історії «Хата у Глубокім» зачиненні через карантинні обмеження, поінформували у музеї.

Для відвідування туристів також доступні усі об’єкти національного заповідника «Замки Тернопільщини», серед них зокрема – Збаразький замок, Вишнівецький палацово-парковий комплекс, замок у Скалаті, Теребовлянський замок.

Фото http://www.kray.org.ua

У цих замках проводять екскурсії з дотриманням карантинних вимог. Вартість вхідних квитків та екскурсій залишилася незмінною.

«Обслуговування туристів здійснюється з дотриманням усіх карантинних вимог: співробітники музею працюють у масках; вхід у музей дозволяється лише в захисних масках; здійснюється термоскринінг на вході; відвідувачі повинні тримати дистанцію не менше ніж 1,5 метра», – повідомили в адміністрації заповідника.

Фото https://www.ukraine-is.com

Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19. У цей період заборонена робота тих закладів, де можливі значні скупчення людей.

Заборонено також проведення масових розважальних, спортивних і культурних заходів та відвідування закладів освіти.