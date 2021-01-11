Галицькі хроніки COVID-19: 11 січня.

Станом на 09:00 11 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 144 634 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 355 нових випадків: 92 – на Івано-Франківщині, 160 – на Львівщині (проведено 229 ПЛР-досліджень) та 103 – на Тернопіллі (проведено 303 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині та двоє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 січня (09:00): 35 242 випадки, 103 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – захворіли 104 особи)

Тернопіль – 46 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 січня (09:00): 64 977 випадків, 160 нових

Львів – 78 осіб

Дрогобицький район – 15 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Золочівський район – 18 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 9 осіб

Турківськи район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 січня (09:00): 44 415 випадків, 92 нових

Нові випадки за дві останні доби:

Івано-Франківськ – 64 особи

Тисменицький район – 12 осіб

Надвірнянський район – 31 особа

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 6 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 20 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Богородчанський район – 12 осіб

Городенківський – 4 особи

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.