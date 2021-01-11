Галицькі хроніки COVID-19: 11 січня.

Станом на 09:00 11 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 144 634 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 355 нових випадків: 92 – на Івано-Франківщині, 160 – на Львівщині (проведено 229 ПЛР-досліджень) та 103 – на Тернопіллі (проведено 303 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині та двоє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 січня (09:00): 35 242 випадки, 103 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – захворіли 104 особи)
Тернопіль – 46 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 січня (09:00): 64 977 випадків, 160 нових
Львів – 78 осіб
Дрогобицький район – 15 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Золочівський район – 18 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 9 осіб
Турківськи район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 січня (09:00): 44 415 випадків, 92 нових
Нові випадки за дві останні доби:
Івано-Франківськ – 64 особи
Тисменицький район – 12 осіб
Надвірнянський район – 31 особа
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 6 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 20 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Богородчанський район – 12 осіб
Городенківський – 4 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.01.2021