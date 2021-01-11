Сезонне загострення

Виходити зі святкової нірвани треба так само як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.

Локдаун тижня

У часи Радянського Союзу все, що робилося, на виході виглядало, як танк або автомат Калашникова, у сучасній Україні в результаті нашої діяльності часто виходить халепа або посміховисько.

Роздуми очільника Міністерства охорони здоров’я мали б бути викарбувані на стінах його відомства, бо фрази "У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення людей. Усі ці дії, велика мобільність населення передбачають велику кількість контактів. І як наслідок - збільшується ризик інфікування" і "Ми про це розповідали протягом грудня достатньо докладно... Точно можна було розрахувати, яка кількість шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час. Навіть якщо ви не встигли купити, ви спокійно можете це зробити за допомогою інтернет-магазинів" варті того.

Немудрий нарід, поїдаючи кутю і борщ з вушками, забув про шкарпетки, але міністр нагадав йому, що не шкарпетками єдиними буде поборено коронавірус. «Ні, COVID не поширюються активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках, в порівнянні з кормами для тварин або насінням. Логіка тут зовсім в іншому і вона абсолютно очевидна, вона ґрунтується на законах епідеміології», - сказав Степанов.

Зрозуміти логіку міністра можуть люди, які займаються інтернет-продажами, а решті посполитих пасує сидіти вдома, прати шкарпетки і не вслуховуватися у словесний потік Максима.

Вакцинація тижня

Пандемія є ефективною штукою для нагадування про себе. Михайло Бродський використав її максимально вдало і виринув з інформаційного небуття, як левіафан. Під роздачу Михайла Юрійовича Левіафана-Бродського потрапили ті, кого він помітив у непристойній вакцинації.

"Наскільки мені відомо, 29 або 30 грудня чартерним рейсом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer: швидше за все, її без розмитнення пронесли через "Зал офіційних делегацій", прикриваючись паспортом якогось депутата", - повідомив Бродський. За його словами вакцинувалися за дві з половиною тисячі євро прем’єр Шмигаль та деякі інші високопосадовці. "Напевно, СБУ має поцікавитися, чому в країні відбувається нелегальна вакцинація незареєстрованою вакциною. Заодно цим займуться ізраїльські розслідувачі, яким я написав відповідне звернення", - заявив викривач таємних заштрикав Бродський.

Коли пандемія зійде на пси, а українські поважні люди стануть колоти себе в різноманітні м’язи усякою рідиною, ще хтось згадає про «чартерні рейси» і «таємні партії». Це іноді цікаво.

Гази тижня

Протягом чотирьох днів у платників податків сталися проблеми зі сприйняттям реальності. На Полтавщині, у Лубнах (про цей регіон буде окремо згадано пізніше) громадяни перекрили трасу, бо їм трошки, а саме на 201% регулятор підвищив вартість доставки газу. На Прикарпатті, в Снятині дорогу перекрили, наступного дня, бо там ставки підняли на 167,6%, а на саме Різдво вийшли в Валках (Харківська область), де вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 167,6%. Тепер Схід і Захід разом по самі газопроводи.

Люди, які щойно мали зрозуміти, що свята, то тільки свята, заглянули у поштові скриньки, де буквами їм пояснили про потребу робити сепуку або продавати зайву нирку.

Українці – не японці, а нирок зайвих не буває, тому біля Лубен стався вибух на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород». До підвищення тарифів експлозія в районі села Халепці (Полтавська область) була вельми доречна. Навряд чи ще влупить з труби в інших регіонах в плані вибухів, але про пікетування на дорогах через тарифи можна вже задуматися.





Записи тижня

У громадян України у вигляді президента означеної держави і міністра внутрішніх справ тієї ж країни нема проблем стосовно інформації, яка виникла з сусідньої території. Наприкінці позаминулого року головний поліцейський Арсен Аваков залучив у вигляді масовки (голови, що говорить, весільного генерала – потрібне можна підкреслити) президента Володимира Зеленського. Говорили про вбивство журналіста з Білорусі Шеремета.

Через рік з хвостиком Аваков і Зеленський мовчали, а озвучували трагедію ті самі білоруські джерела.

З’явився тамтешній «тайняк» Ігор Макар, який розповсюдив аудіо запис, де його краяни з високих комітетських кабінетів обговорювали варіанти ліквідації Павла Шеремета, якого таки знищили в Києві в 2016 році. Записи датовані 2012-им роком, а тепер Макар готовий свідчити про те, що знає і передав відповідні докази українській стороні у грудні 2020 року.

У вітчизняному МВС сказали, що все так і є, білоруські негідники замовили свого співвітчизника зробити трупом, а українці виконали замовлення. Аваков чистий аж зелений і всі чекають, що він ще зі себе змиє.