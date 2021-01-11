У Росії вантажівка протаранила військову колону.

Щонайменше четверо російських вояків загинули.

Щонайменше чотири російських військовики загинули внаслідок зіткнення вантажівки-самоскида з колоною військових автобусів на Новоризькому шосе в Московській області. Ще понад 40 російських вояків шпиталізовані з травмами та тілесними ушкодженнями різної важкості. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на інформацію з Міністерства оборони. П’ять автобусів колони було пошкоджено.

Загиблі і постраждалі – військовослужбовці строкової служби з Навчального центру «Військова частина 83466», який займається підготовкою водіїв для Міністерства оборони. Перед інцидентом колона автобусів поверталася до місця постійної дислокації і зупинилася через поломку одного з транспортних засобів.

Обставини аварії з'ясовують. Агентство ТАСС з покликом на поінформоване джерело повідомляло, що водій вантажної машини не впорався з керуванням і самоскид буквально протаранив колону військових автобусів. Також повідомляють, що водій самоскида під час аварії був тверезим. За попередніми даними, він поважно не постраждав. За інформацією джерела, водія затримали. Вирішується питання про порушення проти нього кримінальної справи.