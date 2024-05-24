Прикордонники РФ уночі прибрали естонські прикордонні буї на річці Нарва.

Таллінн звинуватив Москву в провокації та вимагає повернення буїв на місце.

Російські прикордонники в ніч проти 23 травня зняли половину світлових буїв, встановлених на річці Нарва для позначення судноплавного шляху. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на заяву начальник прикордонного управління Східної префектури Естонії Еріка Пурґеля (Eerik Purgel). За його словами, щовесни Естонія та Росія встановлюють на Нарві буї для запобігання навігаційних помилкок. Розмітка щорічно переглядається, оскільки русло річки згодом змінюється.

«Якщо до початку війни в Україні установка буїв відбувалася багато в чому за згодою, то з 2023 року Росія не погоджується з позицією Естонії щодо розміщення буїв. Ми вирішили спустити буї на літній сезон відповідно до угоди 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та інші аматори випадково не заблукали в російських водах», – пояснив Пурґель. Він розповів, що хоча естонські прикордонники знали про зняття буїв росіянами, але вирішили фізично не перешкоджати процесу, оскільки розуміли, що йдеться про провокацію.

МЗС Естонії заявило, цей «крок, здійснений Росією під покровом ночі, вписується в ширшу картину провокаційної поведінки Росії, у тому числі на кордонах із сусідніми країнами». «Ми вважаємо це провокуючим інцидентом на кордоні. Естонія спокійно і виважено ставиться до того, що сталося, даючи зрозуміти Російській Федерації через своїх прикордонних представників та дипломатичні канали, що такі дії неприйнятні. Естонія вимагає пояснень щодо видалення прикордонних буїв, а також вимагає їх негайного повернення», – заявили в естонському МЗС.

Російська влада поки що не коментувала звинувачення естонської сторони.

Протяжність кордону Росії та Естонії становить понад 300 кілометрів, частково він проходить річкою Нарве та Чудським озером.