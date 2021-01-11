Голова Тернопільської ОДА вдруге захворів на covid-19.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш вдруге захворів на covid-19. Про це напередодні, 10 січня, під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки повідомила керівниця Головного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

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«Володимир Труш протестувався. В нього ПЛР-тест позитивний. Голова Тернопільської ОДА буде госпіталізований», – повідомила вона.

Володимир Труш також підтвердив, що повторно захворів на COVID-19.

«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на covid. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно», – повідомив він у допиcі на своїй facebook-сторінці.

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Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш закликав краян свідомо дотримуватися карантинних обмежень, введених урядом, щоб зменшити ризик зараження.

«Прошу всіх віднестися до карантинних обмежень відповідально. Для їхнього введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними, – написав Володимир Труш. – Попри це, уряд намагався зробити заходи максимально лояльними і збалансованими. Вони значно м’якші, ніж в інших європейських країнах, тому сподіваюся на ваше відповідальне ставлення. Бережіть себе і залишайтеся здоровими».

Нагадаємо, Володимир Труш вперше захворів на COVID-19 у серпні 2020 року. Він пройшов лікування в обласній лікарні.