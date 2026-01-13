Призначено нового керівника обласної військової адміністрації на Тернопільщині.

Новим керівником Тернопільської обласної військової адміністрації став колишній перший заступник голови, екснардеп та військовий Тарас Пастух. Указ про його призначення ввечері 12 січня підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, про намір замінити начальника Тернопільської ОВА Володимир Зеленський повідомив 3 січня, а вже 8 січня на сайті Президента з'явився указ про звільнення з цієї посади попередника Тараса Пастуха В’ячеслава Негоду.

Пан Негода очолював Тернопільську ОВА рік і чотири місяці: з серпня 2024 року. "Сьогодні можу сказати: Тернопільщина стала сильнішою. Це відзначено в оцінках Офісу Президента України, де область за результатами 11 місяців 2025 року увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів. Закладено багато важливих фундаментальних рішень, які з часом дадуть нові позитивні результати", – написав 4 січня В’ячеслав Негода на своїй сторінці у fb.