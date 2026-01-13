Призначено нового керівника обласної військової адміністрації на Тернопільщині.

Новим керівником Тернопільської обласної військової адміністрації став колишній перший заступник голови, екснардеп та військовий Тарас Пастух. Указ про його призначення ввечері 12 січня підписав президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, про намір замінити начальника Тернопільської ОВА Володимир Зеленський повідомив 3 січня, а вже 8 січня на сайті Президента з'явився указ про звільнення з цієї посади попередника Тараса Пастуха В’ячеслава Негоду.
Пан Негода очолював Тернопільську ОВА рік і чотири місяці: з серпня 2024 року. "Сьогодні можу сказати: Тернопільщина стала сильнішою. Це відзначено в оцінках Офісу Президента України, де область за результатами 11 місяців 2025 року увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів. Закладено багато важливих фундаментальних рішень, які з часом дадуть нові позитивні результати", – написав 4 січня В’ячеслав Негода на своїй сторінці у fb.
13.01.2026
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Тарас ПАСТУХ має 47 років і проживає в Тернополі.
У 2008–2010 роках він перебував на посаді голови Бучацької районної державної адміністрації.
У 2011 році став комерційним директором ВАТ «Опілля».
У 2014 році він обирався до Верховної Ради України від партії «Об'єднання “Самопоміч”». В результаті виборів Тарас Пастух переміг від округу №163 (Тернопіль).
Також у липні 2014 року Тарас Пастух пішов добровольцем на війну. Служив у розвідувальній роті 128-ї гірськопіхотної бригади.
У 2020 році його призначили заступником голови Харківської ОДА.
З початком повномасштабної війни у 2022 році він знову повернувся на фронт у ту ж таки розвідувальну роту 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України.
У серпні 2022 року стало відомо про поранення, якого він зазнав внаслідок підриву на протитанковій міні в липні того ж року. Внаслідок поранення Тарас Пастух отримав важку травму та ампутацію частини кінцівки.
Новий керівник Тернопільської ОВА одружений. Виховує чотирьох дітей.