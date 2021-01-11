Президентські вибори в Киргизстані виграв, як і очікувалося, Садир Жапаров.

Паралельно на референдумі було проголосовано за президентську форму правління.

 

 

10 січня в Киргизстані пройшли дострокові вибори президента і референдум щодо визначення форми правління. Після підрахунку 97,74% бюлетенів можна з впевненістю стверджувати, що перемогу, як і очікувалося, здобув прем’єр-міністр республіки Садир Жапаров. За нього проголосувало 79,12% киргизів, котрі прийшли на виборчі дільниці. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg з покликом на дані Центральної виборчої комісії Киргизстану. Оскільки кандидат здобув більше 50-ти відсотків голосів, то другого туру виборів не буде.

 

На другому місці, за даними ЦВК, Адахан Мадумаров з 6,68% голосів, на третьому – Бабур Тольбаєв з 2,38%. Загалом на посаду президента країни претендували 17 осіб. Офіційні підсумки ЦВК повинна оголосити не пізніше 24 січня. 

 

На референдумі ж киргизи схвалили перехід до президентської форми правління. За це проголосував 81 відсоток виборців.

 

Нагадаємо, що своєму кар’єрному злету Садир Жапаров завдячує бурхливим акціям протесту, які розпочалися в Киргизстані шостого жовтня. Це була фактично чергова киргизька революція. 52-річний Жапаров, котрий на той момент перебував у в'язниці (засуджений до 11,5 років за статтею «Захоплення заручника») був звільнений революційним натовпом. Згодом він опинився у кріслі прем’єра. Жогорку Кенеш – киргизький парламент – зняв зі Жапарова судимість і проголосив його  тимчасовим виконувачем обов’язків президента.

 

Саме з такої позиції Жапаров стартував на президентських виборах. Його перемогу аналітики передрікали вже під час передвиборчих перегонів, оскільки Жапаров за результатами опитувань виявився фаворитом виборців в усіх реґіонах Киргизстану.

 

Щоправда, опоненти Жапарова не визнають його перемоги. Наприклад, кандидати в президенти Киргизстану Адахан Мадумаров і Абділь Сегізбаєв стверджують, що на виборах відбувалися масові фальсифікації. Вони заявили про намір оскаржити результати виборів.

11.01.2021

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