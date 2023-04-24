На святкування 9 травня до Москви приїде лише президент Киргизстану.

Жодного іншого закордонного лідера на параді на честь «дня перемоги» на Красній площі не буде.

На святкові заходи на честь так званого «дня перемоги» в Москві очікується візит єдиного іноземного лідера — голови Киргизстану Садира Жапарова. Про це повідомило російське видання «Ведомости» з покликом на джерела в МЗС та адміністрації президента РФ.

Жапарова на святкування запросив до Москви наприкінці березня російський віцепрем'єр Алєксєй Авєрчук, який займається міжнародними відносинами в уряді. «Ми, звичайно, завжди пам'ятаємо, який внесок зробила Киргизія в цю перемогу та захист Москви, це для нас священно», – зазначив Авєрчук, анонсуючи візит.

За даними джерел «Ведомостей», у рамках візиту, який пройде у ці дні, передбачається не лише відвідування урочистих заходів, а й перемовини Путіна та Жапарова.

Нагадаємо, що 2022 року на святкування дня перемоги до Москви не приїхав жоден лідер іноземної держави. У Кремлі заявляли, що нікого не запрошували. «Це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для всієї Росії, для всіх росіян», – пояснив тоді речник президента РФ Пєсков.

У низці реґіонів Росії вирішили цьогоріч відмовитися від параду на дев’яте травня «з міркувань безпеки». З тих самих міркувань на території всієї Росії не відбудеться також традиційна хода так званого «безсмертного полку».