З прем'єра Киргизстану зняли заднім числом одну зі судимостей.

Верховний суд виправдав Садира Жапарова у справі про насильницьке захоплення влади.

Верховний суд Киргизстану переглянув кримінальну справу проти чинного прем'єр-міністра країни Садира Жапарова, котрий наразі також виконує обов'язки президента, за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади в 2012 році. Процес перегляду тривав п’ять днів з 16-го до 20-го жовтня. Врешті було ухвалено виправдовувальний вирок. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg.

За даними прес-служби, судом також виправдані депутат Талант Мамитов і голова Державного комітету національної безпеки Киргизстану Камчибек Ташиєв. «Садир Жапаров виправданий за відсутністю складу злочину. Разом з ним виправдані і депутат Талант Мамитов, і голова ДКНБ Камчибек Ташиєв. Постанову Верховного суду від 6 серпня 2013 року скасовано. Колегія ВС залишила в силі виправдовувальний вирок Бішкекського міського суду від 17 червня 2013 року», – повідомили у вівторок, 20 жовтня, в суді.

Нагадаємо, що 2012 року було порушено справу проти Садиров Жапаров, котрий тоді був лідером парламентської фракції від партії «Ата-Журт», а також тодішнього віце-спікера парламенту Таланта Мамитова і депутата Камчибека Ташиєва. Тоді учасники організованого ним мітингу в Бішкеку спробували прорватися в будівлю уряду, але охорона запобігла спробі штурму. У серпні 2013 року Верховний суд визнав Жапарова, Ташиєва і Мамитова винними і призначив їм рік і місяць тюремного ув'язнення. Усіх трьох випустили в залі суду в зв'язку з вичерпаним терміном покарання. Водночас їх позбавили депутатських мандатів.

Зараз суд повторно розглядає ще одну справу проти Жапарова – про захоплення заручника. За версією слідства, в 2013 році під час мітингу в Караколі Жапаров разом зі своїми прихильниками взяв у заручники представника президента в Іссик-Кульській області. За цією справою в 2017 році політик отримав 11,5 року колонії. Після початку протестних акцій в Киргизстані на шостого жовтня він був звільнений демонстрантами. Незабаром він був призначений прем'єр-міністром, а після відставки президента Сооронбая Жеенбекова став тимчасово виконувати його обов'язки.