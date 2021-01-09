Галицькі хроніки COVID-19: 9 січня.

Станом на 09:00 9 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 143 729 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 465 нових випадків: 133 – на Івано-Франківщині, 262 – на Львівщині (проведено 560 ПЛР-досмліджень) та 70 – на Тернопіллі (проведено 587 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, дві на Тернопіллі та троє у Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 січня (09:00): 34 989 випадків, 70 нових
Тернопіль – 27 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 3 особи
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 січня (09:00): 64 491 випадок, 262 нових
Львів – 187 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 22 особи
Золочівський район – 1 особа
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 24 особи
Самбірський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 січня (09:00): 44 249 випадків, 133 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.01.2021