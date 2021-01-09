Галицькі хроніки COVID-19: 9 січня.

 

Станом на 09:00 9 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 143 729 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 465 нових випадків: 133 – на Івано-Франківщині, 262 – на Львівщині (проведено 560 ПЛР-досмліджень) та 70 – на Тернопіллі (проведено 587 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, дві на Тернопіллі та троє у Івано-Франківській області.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 січня (09:00): 34 989 випадків, 70 нових

Тернопіль – 27 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 3 особи

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 січня (09:00): 64 491 випадок, 262 нових

Львів – 187 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район –  4 особи

Жидачівський район – 22 особи

Золочівський район – 1 особа

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 24 особи

Самбірський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 11 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 січня (09:00): 44 249 випадків, 133 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

09.01.2021

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