Галицькі хроніки COVID-19: 8 січня.

Станом на 09:00 8 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 143 246 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 538 нових випадків: 106 – на Івано-Франківщині, 331 – на Львівщині (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 101 – на Тернопіллі (проведено 343 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопіллі та троє у Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 січня (09:00): 34 919 випадків, 101 новий

Тернопіль – 36 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 січня (09:00): 64 229 випадків, 331 новий

Львів – 126 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 19 осіб

Дрогобицький район – 19 осіб

Жидачівський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 18 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 48 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 13 осіб

Сокальський район – 23 особи

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 27 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 січня (09:00): 44 116 випадків, 106 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.