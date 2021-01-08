Галицькі хроніки COVID-19: 8 січня.

Станом на 09:00 8 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 143 246 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 538 нових випадків: 106 – на Івано-Франківщині, 331 – на Львівщині (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 101 – на Тернопіллі (проведено 343 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопіллі та троє у Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 січня (09:00): 34 919 випадків, 101 новий
Тернопіль – 36 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 7 осіб
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 січня (09:00): 64 229 випадків, 331 новий
Львів – 126 осіб
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 19 осіб
Дрогобицький район – 19 осіб
Жидачівський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 18 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 48 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 13 осіб
Сокальський район – 23 особи
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 27 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 січня (09:00): 44 116 випадків, 106 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.01.2021