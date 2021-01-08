УГКЦ: «Американський народ несе відповідальність за майбутнє демократії у світі».

 

"Американський народ несе відповідальність за майбутнє демократії у світі. Американські лідери, передусім президент Сполучених Штатів Америки, мають зробити все, що у їхній владі, щоб відновити мир і верховенство права", – такими словами єрархи УГКЦ в США звернулися до світу через події, що 6 січня відбулися у Вашингтоні. Єпископи вважають немислимими захоплення урядових будівель та ще й використання Божого імені задля виправдання насильства. "Це жахливе викривлення Євангелія", – кажуть вони і закликають клір УГКЦ та усіх вірних до молитви та праці на відновлення єдності Америки.

 

 

Нагадаємо, що йдеться про факт захоплення Капітолію прихильниками попереднього президента США Дональда Трампа в день, коли Конгрес затверджував результати голосування на виборах Колегією електорів. "Протестувальники" розгромили кабінет спікера Палати представників, позривали зі стін фотографії та поперевертали столи. Під час штурму будівлі Капітолію було застрелено одну з затятих прихильниць Дональда Трампа та троє осіб померло від, як повідомила поліція, "надзвичайних ситуацій медичного характеру". У Вашингтоні ввели комендатську годину та зосередили у місті підрозділи поліції та Національної гвардії з кількох сусідніх штатів. Втім Конгрес швидко відновив роботу і вже зраненька 7 січня затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

 

 

На події у Вашингтоні відреагувала офіційна українська дипломатія, офіційне звернення оприлюднив президент Володимир Зеленський. Звернення ж єрархів УГКЦ у США подаємо повнотекстово. 

 

 

 

Звернення 

єрархів Української Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки 

стосовно подій 6 січня 2021 року у Вашингтоні, округ Колумбія

 

Ми, християни, відзначаючи сьогодні празник Богоявління Господнього (за григоріанським календарем), продовжуємо святкувати прихід у світ Еммануїла (З нами Бог), Князя Миру, “Возлюбленого Сина Отця”, Який кличе нас усіх бути Його братами і сестрами у домі Отця. Однак як народ ми сьогодні стали свідками жахливого нападу на центральний осідок і процедуру американської демократії. Це має негайно припинитися.   

 

Злочинні порушення правопорядку, незаконні захоплення урядових будівель, залякування сенаторів і членів Конгресу немислимі. Використання Божого ймення, щоб виправдати насилля і хаос — це жахливе викривлення Євангелія.  У цьому немає нічого християнського.

 

Американський народ несе відповідальність за майбутнє демократії у світі. Американські лідери, передусім президент Сполучених Штатів Америки, мають зробити все, що у їхній владі, щоб відновити мир і верховенство права.

 

На нашій землі стільки несправедливості. Стільки злості. Однак насилля не здатне подолати несправедливість.

 

Просимо усіх наших священників, монахів і монахинь та вірних молитися за нашу країну, закликати до покаяння, свідчити про цілісність Євангелія та працювати заради відбудови єдності Америки. 

 

Ми покликані допомогти людям почути і увірувати в основоположну правду Богоявлення — кожна людина є улюбленим сином чи дочкою Небесного Отця.

 

Перед нами довга дорога.

 

Повернімося до гасла отців-засновників нашої країни: “На Бога наше уповання”.

 

+Борис Ґудзяк, митрополит і архиєпископ Філадельфійський

+Павло Хомницький, єпископ Стемфорду

+Венедикт Алексійчук, єпископ Єпархії святого Миколая в Чикаго

+Богдан Данило, єпископ Єпархії святого Йосафата в Пармі

+Андрій Рабій, єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії

 

08.01.2021

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