Прихильники Трампа увірвалися в Капітолій і зірвали затвердження результатів виборів президента

У Вашингтоні прихильники президента США Дональда Трампа прорвали заслони поліції та увірвалися до будівлі Капітолію, де була почалась процедура затвердження результатів голосування Колегією електорів. Засідання було перервано. Сенаторів та віце-президента Майка Пенса, що головував на засіданні евакуювали із будівлі.

Твіттер президент США Дональд Трамп закликав протестувальників "залишатись мирними":

"Будь-ласка підтримайте нашу поліцію Капітолію та правоохоронців. Вони справді на боці нашої країни. Лишайтесь мирними!

Я закликаю всіх у Капітолії лишатись мирними. Жодного насильства! Пам'ятайте, ми є партією закону та порядку – поважайте закон та наших чудових чоловіків та жінок у блакитній формі. Дякую вам!".

Раніше президент США Дональд Трамп виступив на мітингу своїх прихильників у Вашингтоні: акцію під назвою «Марш за порятунок Америки» влаштували якраз перед початком засідання Конгресу, на якому мала бути остаточно затверджена перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на листопадових виборах президента США. Трамп знову заявив: «Ми ніколи не здамося, ми ніколи не визнаємо поразку». Трамп також повторив свої закиди про те, що він переміг на виборах зі значним відривом, але "фейкові ЗМІ" використали "китайський вірус" у якості прикриття, щоб "вкрасти вибори".

Через заворушення в Капітолії мер Вашингтона Мюріел Баузер оголосила про введення в місті комендантської години, яка буде діяти з шостої години вечора 6 січня до шостої ранку 7 січня. До Капітолію направляється Національна гвардія, прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що до Капітолію прямує Національна гвардія. За даними New York Times, в Вашингтон направляється поліція і Національна гвардія сусіднього штату Вірджинія. Пізніше губернатор іншого сусіднього штату – Меріленда – написав в "Твіттері", що також направляє до Вашингтона Національну гвардію.

Президент-елект Джо Байден виступив зі зверненням до нації: «Наша демократія підлягла безпрецедентній атаці, рівній якій не було в наш час. Це атака на цитадель свободи, на сам Капітолій. Напад на народних обранців і поліцію. Сцени хаосу в Капітолії не відображають справжню Америку. Тих, ким ми є. Те що ми бачимо – це невелика купка екстремістів, які займаються беззаконням. Це не інакодумство. Це безлад. Це хаос. І це повинно закінчитися негайно».

Дональд Трамп у відеозверненні звернувся до своїх прихильників із закликом розійтися, повторивши при цьому, що в нього вкради перемогу: «Йдіть додому. Нам потрібен мир. Нам потрібні закон і порядок».

CNN повідомило, що у Вашингтоні були знайдені дві бомби: одна в будинку, де засідає Національний комітет Республіканської партії, друга – в одній з будівель Капітолію. Обидві бомби підірвали співробітники спеціальних служб.

Прихильники Трампа розгромили кабінет спікера Палати представників Ненсі Пелосі, зірвали зі стін фотографії та перевернули столи.

В будівлю Капітолію прибув спецназ ФБР.

HuffPost передає, що учасники протесту ізольовані в одній частині будівлі, і парламентський пристав обіцяє найближчим часом очистити будівлю Капітолію від протестантів.