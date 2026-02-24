Транспортна компанія FedEx подала до суду на Білий дім.

Позивач вимагає повного повернення мит, запроваджених Трампом і скасованих Верховним судом.

Глобальна транспортна компанія FedEx подала позов до розташованого в Нью-Йорку Суду міжнародної торгівлі Сполучених Штатів на уряд США. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Компанія вимагає повернення всіх мит, які американський президент Дональд Трамп запровадив у квітні 2025 року на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Минулого тижня Верховний суд США визнав Трампові тарифи незаконними.

У своєму позові FedEx назвала відповідачами Митну та прикордонну службу США (United States Customs and Border Protection – CBP), комісара CBP Родні Скотта (Rodney Scott) і державу загалом. «Позивачі вимагають від відповідачів повного відшкодування всіх мит IEEPA, які позивачі сплатили Сполученим Штатам», – йдеться у позові FedEx.

Позов FedEx надіслано до суду з міжнародної торгівлі США. На яку суму відшкодування розраховує компанія, не уточнюється.

FedEx стала першою великою американською компанією, яка вирішила позиватися з урядом після того, як Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними.

Білий дім і CBP поки що ніяк не прокоментували звернення FedEx до суду. Експерти з питань торгівлі очікують потоку позовів про стягнення мільярдів доларів. Однак процес стягнення все ще має бути розроблений судом нижчої інстанції, що ускладнює справу.

Нагадаємо, що 20 лютого Верховний суд США визнав повноваження президента щодо закону IEEPA недостатніми для самочинного запровадження мит щодо більшості країн світу. Судді шістьма голосами проти трьох ухвалили, що Трамп порушив закон. Відтак понад 175 мільярдів доларів США, сплачених за тарифами, підлягають потенційному поверненню платникам.