США готуються завдати удару по Ірану вже цього тижня.

Проте Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення.

 

 

Збройні сили Сполучених Штатів, за твердженням американських ЗМІ готові завдати евентуального удару по Ірану ще цього тижня. Телеканал CBS News з покликом на джерела навіть назвав конкретну дату початку операції – 21 лютого.

 

Тим часом телеканал CNN, стверджує, що президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про завдання ударів. Одне джерело каналу стверджує, що Трамп приватно висловлювався як за, так і проти військових дій, а також опитував радників і союзників щодо найкращого курсу дій. «Він багато часу витрачає на роздуми про це», – сказало одне джерело.

 

Високопосадовці адміністрації Трампа з питань національної безпеки зустрілися в середу, 18 лютого, в ситуаційній кімнаті Білого дому, щоб обговорити ситуацію в Ірані, повідомила людина, знайома з ходом зустрічі. На зустрічі, зокрема,  виступили спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер, розповівши про свої непрямі перемовини з Іраном, які відбулися днем ​​раніше.

 

Білий дім зважує на ризики ескалації. Протягом наступних трьох днів Пентаґон планує на якийсь час вивести частину персоналу з реґіону Близького Сходу. Переміщення ресурсів та персоналу перед можливою військовою операцією є стандартною практикою, проте не обов'язково означає, що атака є неминучою.

 

Водночас, джерела видання Axios стверджують, що військова операція США в Ірані, швидше за все, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів. Вона буде більше схожою на повномасштабну війну, ніж на точкову операцію у Венесуелі в січні. Ймовірно, йтиметься про спільну американо-ізраїльську кампанію, яка буде набагато масштабнішою, ніж 12-денна війна Ізраїлю в червні 2025 року, до якої долучилися США.

 

Тим часом США максимально нарощують свою військову присутність у Перській затоці. Авіаносна група на чолі з найбільшим у світі авіаносцем Gerald Ford, підпливає до Середземного моря, де вже перебуває авіаносець Abraham Lincoln. Американські військові літаки, які зазвичай базуються у Великій Британії, включно з літаками-заправниками, були передислоковані ближче до Ірану. Протягом останнього місяця в реґіоні було розміщено додаткові системи протиракетної оборони.

19.02.2026

