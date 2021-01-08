Трамп підтвердив намір мирно передати владу своєму наступникові.

Водночас він засудив штурм Капітолію своїми прихильниками, хоча знову заявив про вкрадену перемогу.

 

 

Президент США Дональд Трамп у четвер, сьомого січня, після заворушень на Капітолійському пагорбі, що відбулися напередодні і призвели до людських жертв, – вперше заявив про те, що 20 січня забезпечить «впорядковану передачу влади» своєму наступникові демократу Джо Байдену. Про це повідомило радіо Voice of America. При цьому Трамп навіть після сертифікації результатів виборів президента Конґресом не згоден зі своєю поразкою і з перемогою Байдена.

 

Президент США записав відповідне відеозвернення, проте поширив його через еканунт свого прессекретаря Дена Скавіно (Dan Scavino), оскільки екаунти самого Тампа заблоковані.

 

«Тепер Конґрес підтвердив результати. 20 січня відбудеться інавґурація нової адміністрації. Зараз я зосереджений на забезпеченні плавної і впорядкованої передачі владних повноважень. У цей момент нам потрібне зцілення і примирення Хоча я абсолютно не згоден з результатами виборів, і на моєму боці факти, тим не менше 20 січня відбудеться впорядкована передача влади. І хоча це означає завершення найпрекраснішого першого терміну в президентській історії, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою!» – йдеться в заяві.

 

Водночас Трамп засудив дії своїх прихильників, котрі скоїли «жахливий напад на Капітолій». «Як і всі американці, я обурений насильством, беззаконням і хаосом. Демонстранти, які вдерлися в Капітолій, осквернили основи американської демократії. Ті, хто порушив закон, ви заплатите», – заявив глава Білого дому.

 

Нагадаємо, що спільне засідання Конґресу проходило шостого січня, воно було зупинене після того, як група прихильників Дональда Трампа увірвалася в будівлю Капітолію. Будівля була очищена від протестувальників лише за кілька годин. Під час сутичок з правоохоронцями загинуло п’ятеро осіб. Багато людей, зокрема й правоохоронців, отримали тілесні ушкодження. Через це перемогу Байдена на виборах вдалося сертифікувати тільки пізно вночі сьомого січня.

08.01.2021

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