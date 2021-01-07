Галицькі хроніки COVID-19: 7 січня.

Станом на 09:00 7 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 142 726 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 623 нові випадки: 137 – на Івано-Франківщині, 288 – на Львівщині та 198 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині та троє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 січня (09:00): 34 818 випадків, 198 нових
Тернопіль – 33 особи
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 26 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 січня (09:00): 63 898 випадків, 288 нових
Львів – 132 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 30 осіб
Золочівський район – 10 осіб
Кам'янко-Бузький район – 8 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 45 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 15 осіб
Стрийський район – 13 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 січня (09:00): 44 010 випадків, 137 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.01.2021