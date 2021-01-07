Галицькі хроніки COVID-19: 7 січня.

Станом на 09:00 7 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 142 726 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 623 нові випадки: 137 – на Івано-Франківщині, 288 – на Львівщині та 198 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині та троє у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 січня (09:00): 34 818 випадків, 198 нових

Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 26 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 січня (09:00): 63 898 випадків, 288 нових

Львів – 132 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 30 осіб

Золочівський район – 10 осіб

Кам'янко-Бузький район – 8 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 45 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 15 осіб

Стрийський район – 13 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 січня (09:00): 44 010 випадків, 137 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.