Галицькі хроніки COVID-19: 6 січня.

 

Станом на 09:00 6 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 142 103 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 605 нових випадків: 120 – на Івано-Франківщині, 324 – на Львівщині (проведено 1384 ПЛР-досліджень) та 161 – на Тернопіллі (проведено 905 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: 23 людей померло на Львівщині, 4 – на Івано-Франківщині та 1 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 січня (09:00): 34 620 випадків (з них 476 – летальні), 161 новий

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ Українм – 163 нових випадки)

 

Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 30 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 січня (09:00): 63 610 випадків (з них 1841 – летальні), 324 нових

Львів – 240 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 24 особи

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 10 осіб

Старосамбірський район – 13 особи

Стрийський район – 5 осіб

Турківський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 січня (09:00): 43 873 випадки (з них 822 – летальні), 120 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.01.2021

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