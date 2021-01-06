Галицькі хроніки COVID-19: 6 січня.

Станом на 09:00 6 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 142 103 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 605 нових випадків: 120 – на Івано-Франківщині, 324 – на Львівщині (проведено 1384 ПЛР-досліджень) та 161 – на Тернопіллі (проведено 905 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: 23 людей померло на Львівщині, 4 – на Івано-Франківщині та 1 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 січня (09:00): 34 620 випадків (з них 476 – летальні), 161 новий
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ Українм – 163 нових випадки)
Тернопіль – 33 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 3 особи
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 30 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 січня (09:00): 63 610 випадків (з них 1841 – летальні), 324 нових
Львів – 240 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 1 особа
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 24 особи
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 10 осіб
Старосамбірський район – 13 особи
Стрийський район – 5 осіб
Турківський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 січня (09:00): 43 873 випадки (з них 822 – летальні), 120 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.01.2021