Галицькі хроніки COVID-19: 5 січня.

 

Станом на 09:00 5 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 141 498 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 485 нових випадків: 61 – на Івано-Франківщині, 371 – на Львівщині (проведено 1111 ПЛР-дослідження) та 53 – на Тернопіллі (проведено 725 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 4 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 січня (09:00): 34 459 випадків (з них 475 – летальні), 53 нових

 

Тернопіль – 14 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 3 особи

Гусятинський район – 7 осіб

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 січня (09:00): 63 286 випадків (з них 1818 – летальні), 371 новий

 

Львів – 270 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 39 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 27 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

5 січня (09:00): 43 753 випадки (з них 818 – летальні), 61 новий

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

05.01.2021

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