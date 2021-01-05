Галицькі хроніки COVID-19: 5 січня.

Станом на 09:00 5 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 141 498 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 485 нових випадків: 61 – на Івано-Франківщині, 371 – на Львівщині (проведено 1111 ПЛР-дослідження) та 53 – на Тернопіллі (проведено 725 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 4 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 січня (09:00): 34 459 випадків (з них 475 – летальні), 53 нових
Тернопіль – 14 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 3 особи
Гусятинський район – 7 осіб
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 січня (09:00): 63 286 випадків (з них 1818 – летальні), 371 новий
Львів – 270 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 39 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 27 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 січня (09:00): 43 753 випадки (з них 818 – летальні), 61 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
05.01.2021