"Медзакупівлі" звинуватили Степанова у зриві переговорів про вакцини.

 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зірвав переговори з постачальниками вакцини від коронавірусу. А китайського виробника визначив самостійно, перевищивши повноваження.

 

Про це написав у Facebook голова державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.

 

 

Жумаділов звернув увагу, що станом на середину грудня 2020 року у світі законтрактували 7,25 млрд доз вакцин – згрубша, по одній на одного мешканця планети. “Таким чином, для України сьогодні виробники мали б зарезервувати 40 мільйонів доз вакцин, щоб ми не були в світових аутсайдерах", – підрахував керівник державного підприємства.

 

Арсен Жумаділов нагадав, що Україна забронювала 8 мільйонів доз за програмою COVAX. Відтак комерційні замовлення ще в грудні мали би сягнути 32 мільйонів доз. А Україна лише в останні дні року похвалилася тим, що замовила 1,9 млн.

 

У "Медичних закупівлях" наголошують: від весни, відколи почалися переговори з основними розробниками вакцин, іще на перших етапах досліджень і випробувань Україна мала би підписати принаймні 4–5 угод із кількома продуцентами, котрі виробляють засіб за різними технологіями: РНК/ДНК, інактивований вірус, послаблений вірус, векторна вакцина, білкова вакцина. А також передбачити чіткий перелік вимог до вакцини, невиконання котрих буде підставою для неприйняття товару.

 

Однак де-юре МОЗ лише 10 грудня уповноважив державне підприємство на проведення закупівлі.

 

21 грудня Степанов повідомив про зрив переговорів із виробниками вакцин, бо "державне підприємство вимагає банківську гарантію на передоплату". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після цього доручив працювати з ринком винятково через МОЗ.

 

“Чи то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи то із умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників (умови неприйняття товару, – Z) як загрозу зриву”, – написав Жумаділов.

 

"Медичні закупівлі" пішли на поступки міністрові, аби не зірвати бодай якісь переговори. "Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір”, – резюмував голова державного підприємства.

 

Арсен Жумаділов вважає, що МОЗ не дотрималося принципу розділення функцій політичного органу та закупівельної агенції, що є запобіжником проти зловживання повноваженнями.

 

“Міністр, по суті, сам визначив постачальника... Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах”, – додав він.

 

Жумаділов зазначив, що "Медичні закупівлі" вже мають досвід співпраці і з Pfizer, і з AstraZeneca – одними з авансованих лідерів ринку – по закупівлях інших препаратів, зокрема онкологічних.

 

Нагадаємо, Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Компанія має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина мусить мати ефективність на рівні щонайменше 70%.

 

04.01.2021

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