Галицькі хроніки COVID-19: 2 січня.

 

Станом на 09:00 2 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 139 894 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 663 нових випадки: 148 – на Івано-Франківщині, 434 – на Львівщині та 81 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: 3 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 3 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

 

       

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 січня (09:00): 34 275 випадків (з них 463 – летальних), 81 новий

Тернопіль – 31 особа

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 6 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район  – 6 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 січня (09:00): 62 130 випадків (з них 1784 – летальних), 434 нових

Львів – 161 особа

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 11 осіб

Городоцький район – 11 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 15 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 87 осіб

Радехівський район – 12 осіб

Самбірський район – 22 особи

Сколівський район – 12 осіб

Сокальський район – 29 осіб

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 15 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 січня (09:00): 43 489 випадків (з них 812 – летальних), 148 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.01.2021

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