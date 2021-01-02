Галицькі хроніки COVID-19: 2 січня.

Станом на 09:00 2 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 139 894 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 663 нових випадки: 148 – на Івано-Франківщині, 434 – на Львівщині та 81 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: 3 людей померло на Львівщині, 2 – на Івано-Франківщині та 3 – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 січня (09:00): 34 275 випадків (з них 463 – летальних), 81 новий
Тернопіль – 31 особа
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 6 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 6 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 січня (09:00): 62 130 випадків (з них 1784 – летальних), 434 нових
Львів – 161 особа
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 11 осіб
Городоцький район – 11 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 11 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 15 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 87 осіб
Радехівський район – 12 осіб
Самбірський район – 22 особи
Сколівський район – 12 осіб
Сокальський район – 29 осіб
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 15 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 січня (09:00): 43 489 випадків (з них 812 – летальних), 148 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.01.2021