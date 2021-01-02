Евакуація зі Сирії: МЗС України обіцяє повернути з таборів і решту біженців.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар пообіцяла, що Україна продовжить боротися за повернення всіх біженців із таборів у Сирії для біженців.

Про це йдеться заяві Джеппар, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці Офісу Президента, з приводу операції евакуації з табору біженців у Сирії дев'яти українців - двох кримських татарок і сімох дітей. Люди повернулися до України ввечері 31 грудня.

Еміне Джеппар нагадала, що українці майже три роки провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в надзвичайно складних умовах.

"Нарешті, після тривалої розлуки, евакуйовані громадяни зможуть обійняти своїх близьких. Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптації до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу", - сказала вона.

При цім заступниця міністра підкреслила, що в таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українці, в тому числі - кримські татари.

"МЗС у співпраці з Офісом Президента України, іншими державними органами докладатиме усіх можливих зусиль для забезпечення їхнього повернення на Батьківщину. Активно також залучатимемо Меджліс кримськотатарського народу", - зазначила Джеппар.

Служба безпеки України заявила, що для повернення дев'яти українців провели "багатоскладову операцію". У розробці плану брала участь контррозвідка. "Фахівці, зокрема, перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки не виявила фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності", - прокоментували в СБУ.

Спецслужба зазначила, що операція затрималася через значні транспортні обмеження в Сирії та Іраку. Процедуру відновили після стабілізації епідеміологічної ситуації.

"Усі, кого нарешті повернули до України, висловили особисте бажання повернутись. Вони потребують спеціальних заходів з адаптації до звичайного життя та допомоги від держави. Це буде їм надано", - прокоментували в Офісі Президента.

Як зазначив член ініціативної групи "Діти: Сирія-Ірак", журналіст Тарас Ібрагімов, ідеться про громадянок України, які за різних обставин приблизно з 2014-2015 року опинилися на території Іраку та Сирії, і погодилися повернутися в Україну. Операція з їх порятунку тривала два роки. Поїхали вони туди або за своїми чоловіками, або працювати і в якийсь момент опинилися на територіях, підконтрольних ісламській державі.

"Чи можна говорити про те, що ці жінки брали якусь участь на боці ісламської держави у якихось боях, чи є прихильниками якихось деструктивних ідеологій, тероризму, ісламської держави - сказати складно. Жінки, з якими я маю зв'язок, декларують, що вони не мають до цього стосунку. Хтось поїхав за чоловіками, хтось поїхав щиро, не знаючи, куди вони їдуть, обставини швидко змінились. Зрештою такі жінки опинилися в умовах постійних артобстрілів, постійних бойових дій, авіаударів. Опинилися на територіях закритих таборів для біженців у Сириї - "Рош" і "Аль-хол". Вони знаходяться в умовах непридатних до життя. Це палатки посеред пустелі", - зазначив він.

Згідно з даними, котрі раніше озвучував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в таборі у Сирії перебувало 75 людей - 21 жінка і 54 дитини. Кримські татари проводили акції протесту під Офісом Президента. Представники влади закликали Меджліс не політизувати спецоперації.