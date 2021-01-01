Галицькі хроніки COVID-19: 1 січня.

Станом на 09:00 1 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 139 231 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 750 нових випадки: 151 – на Івано-Франківщині, 428 – на Львівщині та 171 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині та 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 січня (09:00): 34 194 випадки (з них 460 – летальних), 171 новий
Тернопіль – 71 особа
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 23 особи
Лановецький район – 2 особи
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 січня (09:00): 61 696 випадків (з них 1781 – летальний), 428 нових
Львів – 164 особи
Бродівський район – 31 особа
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 21 особа
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 37 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 26 осіб
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 січня (09:00): 43 341 випадок (з них 810 – летальних), 151 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.01.2021