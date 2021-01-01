Галицькі хроніки COVID-19: 1 січня.

Станом на 09:00 1 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 139 231 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 750 нових випадки: 151 – на Івано-Франківщині, 428 – на Львівщині та 171 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині та 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 січня (09:00): 34 194 випадки (з них 460 – летальних), 171 новий

Тернопіль – 71 особа

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 23 особи

Лановецький район – 2 особи

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 січня (09:00): 61 696 випадків (з них 1781 – летальний), 428 нових

Львів – 164 особи

Бродівський район – 31 особа

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 21 особа

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 37 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 26 осіб

Яворівський район – 11 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 січня (09:00): 43 341 випадок (з них 810 – летальних), 151 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.