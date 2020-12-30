Керівники ЄУ і Великої Британії схвалили торгівельну угоду.

Тепер документ має бути ратифікований Європарламентом і британським парламентом.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президент Європейської Ради Шарль Мішель (Charles Michel) підписали Угоду про торгівлю та співпрацю (Trade and Cooperation Agreement) після виходу Великої Британії з ЄУ. Про це повідомив на своєму сайті німецький тижневик Der Spiegel.

Церемонія відбулася в середу, 30 грудня, у штаб-квартирі Ради ЄУ в Брюсселі. Паралельно в Лондоні від імені Об’єднаного Королівства Угоду підписав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

«Угода, яку ми підписали сьогодні, є результатом багатомісячних інтенсивних перемовин, під час яких Євроунія продемонструвала безпрецедентний рівень єдності. Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає фундаментальні інтереси ЄУ і створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній», – заявив Мішель.

«Це був довгий шлях. Прийшов час залишити Brexit позаду. А наше майбутнє – в Європі», – написала фон дер Ляєн в Twitter.

Тепер угода має бути ратифікована Європарламентом і британським парламентом, після чого вона буде остаточно затверджено Радою ЄУ і зможе вступити в силу.

Нагадаємо, що 28 грудня угоду схвалив Комітет постійних представників країн-членів Європейської Унії (COREPER).