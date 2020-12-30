Керівники ЄУ і Великої Британії схвалили торгівельну угоду.

Тепер документ має бути ратифікований Європарламентом і британським парламентом.

 

 

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президент Європейської Ради Шарль Мішель (Charles Michel) підписали Угоду про торгівлю та співпрацю (Trade and Cooperation Agreement) після виходу Великої Британії з ЄУ. Про це повідомив на своєму сайті німецький тижневик Der Spiegel.

 

Церемонія відбулася в середу, 30 грудня, у штаб-квартирі Ради ЄУ в Брюсселі. Паралельно в Лондоні від імені Об’єднаного Королівства Угоду підписав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

 

«Угода, яку ми підписали сьогодні, є результатом багатомісячних інтенсивних перемовин, під час яких Євроунія продемонструвала безпрецедентний рівень єдності. Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає фундаментальні інтереси ЄУ і створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній», – заявив Мішель.

 

«Це був довгий шлях. Прийшов час залишити Brexit позаду. А наше майбутнє – в Європі», – написала фон дер Ляєн в Twitter

 

Тепер угода має бути ратифікована Європарламентом і британським парламентом, після чого вона буде остаточно затверджено Радою ЄУ і зможе вступити в силу.

 

Нагадаємо, що 28 грудня угоду схвалив Комітет постійних представників країн-членів Європейської Унії (COREPER).  

30.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Наукові досягнення 2020
Журнал «Sciencе» назвав винайдення вакцини проти коронавірусу проривом року.
29.12.20 | | Наука
Лірика проникливих спостережень
Ірина Мінько-Муращик
 У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.
28.12.20 | | Штука
Квантова механіка, негативна теологія і проблема свідомості
Джон Горґан
Філософи та вчені повинні намагатися розв'язати найскладніші проблеми буття, приймаючи те, що вони нерозв'язні.
28.12.20 | | Наука
Максим Березовський і Кирило Карабиць
Аделіна Єфіменко
Вшановуючи 275-річний ювілей від дня народження Максима Березовського, видатний український диригент Кирило Карабиць розповів проф. Аделіні Єфіменко про прем’єри Симфоній Максима Березовського у Києві.
27.12.20 | | Штука
Перше непорозуміння
Ірина Вільде
Фраґмент ранньої прози Ірини Вільде: альтернативний пролог до її циклу «Метелики на шпильках»
27.12.20 | | Минуле
«Навіть якщо я загублю усе»
Василь МАХНО
Фраза на позір і проста, і глибока, якась дуже біблійна, а тому ближча до пояснення стану людини у хвилини відчаю або самотності
26.12.20 | | Дискурси
Погляд з рівня, що не знає війни
Наталія Половинка
 Хоч у ролі Софії є біографічні збігання зі мною — співачка, дослідниця традиційної пісні, родом з Вінниччини — та, творячи роль, заново знайомишся з цими реаліями через персонажа. У можливості відкривати життя новими очима —  радість професії актора!  
26.12.20 | | Штука
Виклики штучного інтелекту
Олексій МОЛЧАНОВСЬКИЙ
Сучасна технологія навчання штучного інтелекту є жонглюванням лінійною алгеброю. Проте “неможливо дістатися Місяця, вилізаючи на все вищі дерева”
25.12.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.