Амбасадори ЄУ схвалили угоду щодо Brexit.

Наступним кроком документ повинна схвалити Рада ЄУ.

 

 

Комітет постійних представників країн-членів Європейської Унії (COREPER) схвалив в понеділок, 28 грудня, угоду між ЄУ та Великою Британією про торгівлю та співпрацю (Trade and Cooperation Agreement, ТСА) після Brexit. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Амбасадори також одноголосно підтримали тимчасове застосування документа, допоки не відбудеться його повноцінна ратифікація.

 

«Зелене світло дано угоді щодо Brexit: амбасадори одностайно схвалили тимчасове застосування угоди ЄУ і Великої Британії про торгівлю та співпрацю з першого січня 2021 року (до 28 лютого – ред.). Наступний етап – схвалення (Радою ЄУ – ред.) шляхом письмової процедури, яка повинна завершитися завтра до 15: 00», – написав на своїй сторінці в Twitter прес-секретар COREPER Себастіан Фішер (Sebastian Fischer).

 

Нагадаємо, що 24 грудня Брюссель і Лондон таки досягли компромісу щодо тексту угоди про партнерство після Brexit. За словами голови делегації ЄУ на перемовинах Мішеля Барньє (Michel Barnier), угода передбачає вільну торгівлю без квот і тарифів, необмежений доступ до території, морського і повітряного простору один одного і збалансований доступ до морських ресурсів. Сторони мають намір забезпечити своїм громадянам рівний доступ до соціальних систем одна одної. Водночас сторони відмовилися від координації дій у сфері зовнішньої політики, санкційних режимів і оборони.

 

Для повноправного функціонування документа необхідна його ратифікація парламентами сторін. Британський парламент планує зібратися для ратифікації угоди 30 січня. А от Європейський парламент уже не встигне провести спеціальну сесію цьогоріч. Власне через це угода певний час носитиме тимчасовий характер.

28.12.2020

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