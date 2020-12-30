Франківчанці Марії Микитюк, яка загинула в авіатрощі в Ірані, присвоїли звання Героя України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії «МАУ», які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана. Відповідний указ глава держави підписав напередодні, 29 грудня.

Фото https://firtka.if.ua

Серед них була 24-річна бортпровідниця Марія Микитюк, уродженка села Старі Кривотули, що на Тисмениччині, яка трагічно загинула в авіакатастрофі літака Boeing-737 у Тегерані.

20 січня 2020 року із загиблою бортпровідницею попрощалися сотні людей у Будинку смутку в Івано-Франківську, а чин похорону відбувся в Старих Кривотулах, звідки родом Марія Микитюк. Дівчина була єдиною дитиною у батьків. Вона закінчила Національний авіаційний університет у 2018 році. На 2021 рік Марія Микитюк планувала одруження.

Фото https://firtka.if.ua

Нагадаємо, 8 січня впав пасажирський літак української авіакомпанії МАУ рейсу PS752, який прямував з Тегерана до Києва. Судно вилетіло з іранського аеропорту о 6:10 за місцевим часом і за кілька хвилин після зльоту зникло з радарів.

У літаку перебували 11 громадян України: двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Загалом в авіакатастрофі загинули громадяни семи країн. 11 січня Іран визнав, що збив український літак.