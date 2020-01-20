Франківці прощаються із загиблою в Ірані Марією Микитюк.

 

Сьогодні в Івано-Франківську прощаються із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані 24-річною бортпровідницею Марією Микитюк. Прощання відбувається у міському Будинку смутку, що на вул. Побутовій, 3.

 

 

Фото: kurs.if.ua

 

Як повідомляє «Курс», попрощатися з Марію до Будинку смутку прийшли сотні франківців. Від Президента України Володимира Зеленського передали траурний вінок.

 

Фото: kurs.if.ua

 

Після прощання в Івано-Франківську домовину з тілом перевезуть до рідного села Марії Микитюк – у Старі Кривотули Тисменицького району. Там її поховають на місцевому цвинтарі.

 

Марія Микитюк – випускниця франківської Української гімназії №1, навчалася в Національному авіаційному університеті. Була єдиною донькою в сім’ї.

 

 

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Ірані зазнав авіакатастрофи пасажирський літак авіакомпанії «МАУ», що виконував рейс «Тегеран–Київ». Унаслідок катастрофи загинули 176 людей – усі пасажири та члени екіпажу. Серед них і 11 громадян України – двоє пасажирів та 9 членів екіпажу. Марія Микитюк була однією з них.

 

11 січня Іран визнав, що ненавмисно збив український літак ракетою.

 

До 16 січня тривав процес ідентифікації тіл. Учора, 19 січня, тіла загиблих українців доправили з Ірану в аеропорт Бориспіль, де відбулася публічна церемонія прощання. 

 

20.01.2020

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