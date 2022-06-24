Під Рязанню розбився російський військово-транспортний літак.

Щонайменше четверо росіян загинуло.

 

 

У Рязанській області зранку в п'ятницю, 24 червня, зазнав катастрофи військово-транспортний літак Іл-76. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву міністерства оборони Росії. На момент катастрофи на облавку перебувало десятеро людей.

 

Російське військове відомство називає причиною аварії несправність двигуна. «24 червня в Рязанській області здійснив жорстку посадку військово-транспортний літак Іл-76. У ході проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було ухвалено рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

 

Літак спробував приземлитися у районі Михайлівського шосе, неподалік житлових будинків. Проте вийшло не надто вдало. Після аварії в літаку почалася пожежа. За даними уряду Рязанської області, внаслідок інциденту четверо людей загинули, п'ятеро постраждали і були доставлені до лікарень Рязані. 

24.06.2022

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