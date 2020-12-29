Депутати погодили рішення для початку роботи Львівської міської громади.

 

Депутати Львівської міської ради на засіданні сесії, сьогодні, 29 грудня підтримали чотири ухвали щодо початку функціонування Львівської міської територіальної громади.

 

Фото www.lvivrada.gov.ua

 

Зокрема, депутати проголосували за ухвалу «Про функціонування Львівської територіальної громади» для вирішення нагальних, поточних завдань перехідного періоду на час формування Львівської МТГ. Відтепер повноваження департаментів, управлінь Львівської міськради поширюються на територію всієї Львівської територіальної громади. Дія бюджетних програм після прийняття цієї ухвали поширюватиметься на всі населені пункти.

 

Згадуване рішення також закріпляє населенні пункти Львівської ОТГ за трьома райадміністраціями. Залізнична райадміністрація здійснюватиме повноваження на території смт. Рудно, с. Рясне-Руське та с. Підрясне. Личаківська райадміністрація – на території м. Винники, с. Лисиничі та с. Підбірці. Шевченківська райадміністрація – на території м. Дубляни, с. Ситихів, с. Малі Підліски, смт. Брюховичі, с. Малехів, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, с. Збиранка, с. Гряда, с. Воля Гамулецька, с. Завадів, с. Зашків та с. Зарудці.

 

Надалі у межах Львівської МТГ мають сформувати старостинські округи і обрати старост. Львівська міська рада має затвердити їхні функції. Також у міській раді Львова мають сформувати новий виконавчий комітет. Відповідний термін дії ухвали - 5 лютого. Свої пропозиції щодо складу нового виконкому ЛМР та старостинських округів депутатам міський голова Андрій Садовий має подати до 25 січня.

 

Також депутати ЛМР проголосували за ухвалу про ліквідацію місцевих рад шляхом приєднання до Львівської міської ради. Ця ухвала дасть старт роботі 10 ліквідаційних комісій, які будуть займатися передачею документів, майна, грошей і зобов’язань громад Львівській міськраді. До складу ліквідаційних комісій увійдуть по одному представнику від кожної депутатської фракції та голови райадміністарцій.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Львівська міська громада, відповідно до ухвали, стала правонаступницею громад, які увійшли до неї. Це стосується Брюховицької, Винниківської, Рудненської, Грибовицької (Жовківський район), Грядівської (Жовківський район), Дублянської міської ради (Жовківський район), Зашківської (Жовківський район), Малехівської (Жовківський район), Лисиничівської (Пустомитівський район), Рясне-Руської (Яворівський район).

 

Ще дві ухвали, за які проголосували депутати ЛМР, стосуються передачі у власність Львівської ОТГ соціальних закладів, які раніше утримувалися Жовківською, Пустомитівською та Яворівською районними радами.

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