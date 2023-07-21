Львів обмежив фінансування не першочергових видатків з бюджету.

У мерії Львова обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету в умовах воєнного стану та визначили перелік пріоритетних напрямків здійснення видатків. Про це йдеться у розпорядженні міського голови. Як зауважили в мерії, ця позиція узгоджена зі всіма фракціями Львівської міської ради та комісією з питань фінансів та планування бюджету.

 

"Останнім часом було багато дискусій щодо пріоритетів міст щодо фінансування. Безперечно всі видатки всіх інституцій мають бути бути раціональними та з розумом, і головне - наближати єдине і найголовніше бажання всіх Українців - це Перемога. Спільною ініціативою з головами фракцій, міським головою Андрій Садовий та комісією з питань фінансів та планування бюджету, ми уточнили етапність проведення фінансування", - повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

Таким чином, коштом бюджету Львівської громади першочергово фінансуватимуть видатки на:

 

1) підтримку Збройних Сил України та всіх Захисників України, національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

 

2) ліквідацію наслідків збройної агресії, проведення відновлювальних робіт на об’єктах міської інфраструктури;

 

3) заклади охорони здоров’я, що надають медичні послуги особам, постраждалим внаслідок збройної агресії;

 

4) об’єкти критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, підготовку об’єктів укриття, підготовку об’єктів освітніх закладів до навчального року;

 

5) забезпечення соціальними  послугами мешканців міста та  внутрішньо-переміщених осіб;

 

6) завершення вже розпочатих інфраструктурних об’єктів,  з метою уникнення руйнувань та запобігання виникнення критичної ситуації, виконання зобов’язань перед підрядниками за виконані роботи, надані послуги, поставлені товари;

 

7) інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.



 

21.07.2023

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