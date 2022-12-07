Львівська міська рада скоротила понад 200 працівників.

У Львові зменшили видатки у бюджеті, зокрема на працівників міської ради – скоротили 10% складу, тобто понад 200 працівників. Відповідне рішення ухвалили в межах затвердження бюджету Львівської територіальної громади на 2023 рік на сесії 6 грудня.

«Пріоритетом бюджету є виділення 500 млн грн на підтримку ЗСУ. Також ми пішли на дуже важливий крок і зменшили у бюджеті видатки, зокрема на працівників Львівської міської ради – скорочено на 10% кількісний склад, тобто понад 200 працівників. Третій аспект – збереження фінансування ключових програм, підтримка освіти, культури, адже ідентичність – це те, за що ми воюємо. Четвертий – важливі програми, які зараз не можуть фінансуватись, згідно з постановою Кабміну, бо вони не є критичними. Ці програми не будуть фінансуватися, але натомість будуть інші», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами директорки департаменту фінансової політики Вікторії Довжик, мета бюджету 2023 – забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер Львівської МТГ.

«Якщо порівняти із тим, як ми планували бюджет минулого року, то фактично 2 млрд грн є нових видатків, які викликані новими реаліями. Зокрема, ми фактично на 575 млн грн маємо більший показник по реверсній дотації на сьогодні; плануємо на 400 млн більше, ніж минулого року, на програму теплопостачання – на цей рік ми заклали на це 700 млн грн, що є найбільшою сумою за всі роки... Додатково до освітньої субвенції ми плануємо 460 млн грн з цього бюджету», – додала вона.

Додамо, що відповідно до ухвали міської ради, на 2023 рік визначили:

- доходи бюджету Львівської міської територіальної громади у сумі 13 647 292 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 13 331 384 500 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 315 907 900 гривень, зокрема бюджету розвитку – 140 000 000 гривень.

- видатки бюджету Львівської міської територіальної громади у сумі 13 709 290 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 12 754 128 700 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 955 161 700 гривень.